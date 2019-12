Für Tobias Lange war es zunächst ein ganz normaler Pirschgang. Lange war am vierten Adventssonntag an einem kleinen Waldstück unmittelbar an der Bahnstrecke zwischen Ballstädt im Kreis Gotha und Eckardtsleben (Unstrut-Hainich-Kreis) unterwegs.

Er spekulierte darauf, kurz vor Weihnachten noch ein Reh zu erlegen. Seine Aufmerksamkeit gehörte am Ende des Tages nicht mehr dem Wild im Gelände, sondern einem weißen Luftballon, der sich in einem Baum verfangen hatte. An der Ballonschnur war ein Brief befestigt.

Eine Mutter schreibt bewegende Worte an ihren Sohn

Lange nahm den Brief, der in französischer Sprache verfasst war, an sich und ließ ihn sich von einem Bekannten übersetzen. Dabei kam eine in mehrerer Hinsicht bemerkenswerte und bewegende Geschichte heraus: Eine Mutter schreibt ihrem verstorbenen Sohn zu dessen 24. Geburtstag. Zeilen voller Schmerz und inniger Liebe für das viel zu früh verlorene Kind.

"Wir werden heute alle zusammen sein, um Deiner zu gedenken. Die Lücke, die Du hinterlassen hast, ist unerträglich. Jeder Tag ist ein Kampf"....

Ich liebe Dich mein Schatz. Du bist bei uns, jede Minute meines Lebens. Deine Mutter.

Telefonanruf in Frankreich

Nach einem Telefonanruf in Frankreich zeichnet sich folgende Geschichte ab: Der Brief war am 17. Dezember in der Kleinstadt Le Creusot, 80 Kilometer nördlich von Lyon, mit dem Luftballon gen Himmel "abgeschickt" worden, ehe er sich nach rund 650 Kilometer Luftlinie in einem Baum in Thüringen verfing.

David Pipponiau, Redakteur der Lokalzeitung "Journal de Saon et Loire" geht davon aus, dass es sich bei dem Verstorbenen um Hugo C. handeln muss, der vor fast drei Jahren ums Leben kam.

Schrecklicher Unfall mit sechs Toten

Am 1. April 2017 hatte es auf einer Landstrasse bei Montecins eine schrecklichen Unfall mit sechs Toten gegeben. Mit Hugo starben im selben Auto auch seine Freunde Clemence und Clement. Die Gemeinde gedenke der drei zu jedem Jahrestag des Unfalls mit großer Anteilnahme, erzählt der Redakteur am Telefon.

Jäger Tobias Lange ist tief betroffen, als er die Geschichte hinter dem Brief erfährt. "Ich wünsche, dass die Familie trotz dieser Tragödie ein friedvolles Weihnachtsfest feiern kann. Vielleicht ist es ja ein kleiner Trost, dass jetzt auch Menschen in Thüringen mit ihnen fühlen, nachdem der Brief so eine weite Strecke zurück gelegt hat."