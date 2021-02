In Thüringen haben sich im vergangenen Jahr 533 Männer und Frauen der staatlichen Jagdprüfung gestellt. Das waren laut Deutschem Jagdverband (DJV) 22 weniger als im Jahr zuvor. Somit gab es trotz der Corona-Einschränkungen nur einen geringen Rückgang an Prüfungen in Thüringen.