Der Wald in Deutschland steckt tief in der Krise. Er ist zu einem Sorgenkind geworden. So, wie wir den Wald heute kennen, wird er nicht bleiben. Er wird und muss sich verändern. Zwei extrem trockene Jahre hintereinander, Sturmschäden, Waldbrände und aktuell vor allem der Borkenkäfer setzen den Thüringer Wäldern zu. Der Waldumbau soll deshalb nicht nur in Thüringen, sondern deutschlandweit vorangetrieben werden.

Ziel ist es, den Wald fit zu machen für den Klimawandel und gegen Schädlinge durch den Wandel von Monokulturen in Mischwälder. Es ist ein langjähriges und aufwendiges Unterfangen, so das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft. Deshalb gebe es in Thüringen den Aktionsplan Wald. So befinde sich derzeit ein gemeinsamer Antrag von Rot-Rot-Grün und CDU zur Änderung des Errichtungsgesetzes der Landesforstanstalt in der Verbändeanhörung. Der Entwurf sieht vor, dass für den Zeitraum 2021 bis 2036 jährlich elf Millionen Euro in den Thüringer Waldumbau fließen.

Schützenhilfe von der Jagd

Weil der Verbiss vor allem durch Rehe als eines der Haupthindernisse für den angestrebten Umbau des Waldes weg von anfälligen Nadelbaum-Monokulturen und hin zu widerstandsfähigen Mischwäldern gilt, soll der Wald nun auch von der Jagd Schützenhilfe bekommen. Jäger sollen also mehr Rehe schießen. So steht es in der gerade fertiggestellten Novelle des Bundesjagdgesetzes, auf die sich die Bundesministerien für Landwirtschaft und Umwelt nach mehrmonatigen Verhandlungen verständigt haben. Derzeit prüfen Verbände und Bundesländer den Entwurf.

Im September soll er vom Bundeskabinett verabschiedet werden. Ende August findet bereits eine Bund-Länder-Erörterung statt. Dabei wird die Novelle mit den obersten Jagdbehörden diskutiert. Erst dann werde sich auch aus Thüringer Sicht entscheiden, ob es noch Änderungsvorschläge geben wird, so eine Sprecherin des Thüringer Landwirtschaftsministeriums. Jäger mit seinem Gewehr: Sie sollen laut Entwurf des Bundesjagdgesetzes mehr Rehe schießen dürfen. Bildrechte: dpa

Jährlicher Mindestabschuss für Rehwild

Wie das Bundeslandwirtschaftsministerium schreibt, soll das Gesetz "unter anderem einen angemessen Ausgleich zwischen Wald und Wild herstellen". Das Thema Waldumbau spielt in der Gesetzesvorlage eine zentrale Rolle. Statt Höchstgrenzen für den Abschuss sollen sich die Verantwortlichen vor Ort über einen jährlichen Mindestabschuss für Rehwild verständigen, gegebenenfalls legt die zuständige Behörde eine Untergrenze fest. Experten sehen in der geplanten Novelle einen Paradigmenwechsel: vom Einzäunen großer Flächen zum Schutz vor Wildverbiss hin zu einer stärkeren Bejagung.

Der Waldumbau steht in Thüringen nicht erst seit den zwei Dürre-Jahren auf der Agenda, sondern seit Jahrzehnten. Thüringenforst und auch Privatwaldbesitzer sehen im Waldumbau die einzige Chance für einen zukunftsfähigen Wald. Die Triebe der neu gepflanzten Bäume allerdings sind ein Leckerbissen für Rehe und anderes Wild. "Wildverbiss" nennt man das. Waldsterben bei Jena: Drohnenaufnahmen dokumentieren das Ausmaß. Bildrechte: Max-Planck-Institut für Biogeochemie

Wild stört den Waldumbau

Wolfgang Heyn vom Waldbesitzerverband für Thüringen sagt, dass der Verbiss durch Rehwild und andere Schalenwildarten eine der wichtigsten Ursachen für den schleppend vorankommenden Waldumbau in unseren Wäldern ist. Er ist selbst Waldbesitzer und kennt die Problematik auch in seinem kleinen Waldstück bei Friedrichroda. Der Waldumbau sei aus Verbandssicht dringend notwendig. Es gibt keine Alternative, sagt Heyn.

Auch die Privatwaldbesitzer seien für "Wald vor Wild". Die Tausenden betroffenen Waldbesitzer könnten es sich auch finanziell nicht leisten, dass Naturverjüngungen von Laubholz und Tanne oder gepflanzte Laubholzkulturen durch das Schalenwild zerstört und im wahrsten Sinne des Wortes aufgefressen werden.

Auf Hilfe von Jägern angewiesen

Viele der privaten Waldbesitzer sind selbst Jäger. Weil ihre Flächen aber zu klein sind, können sie selbst dort nicht jagen. Ein Waldstück muss mindestens 75 Hektar groß sein für einen Eigenjagdbezirk in Thüringen. Deshalb sei man dringend auf die Unterstützung der Jäger angewiesen, die diese Flächen im größeren Umfang gepachtet haben, so Heyn.

Wichtigste Neuerung auf dem Weg zu höheren Abschusszahlen ist die Abschaffung der bisher verpflichtenden Abschusspläne für Rehwild. Stattdessen sollen sich Waldbesitzer und Jäger künftig auf eine Mindestzahl für die zu tötenden Tiere pro Revier verständigen, eine Obergrenze gibt es nicht mehr. Einigen sie sich nicht, weil etwa der stärker am Waldwachstum interessierte Waldbesitzer mehr Abschüsse will als der Jäger, kann im Zweifelsfall die Jagdbehörde entscheiden, wie viele Rehe getötet werden müssen.

In Thüringen gilt ein Abschussplan für drei Jahre. Festgelegt wird er nach den Verbiss-Schäden in einem Revier. In Sachen Abschaffung eines Höchstabschussplanes für Rehwild ist man in Thüringen schon weiter als auf Bundesebene. Mit der Neuerung des Thüringer Jagdgesetzes zum 31. Oktober 2019 gibt es keine festen Abschusspläne mehr für Rehwild, sondern lediglich einen Mindestabschussplan. Die empfohlene Strecke kann also ohne Nachbeantragungen nach oben erweitert werden. Tote Fichten bei Steinach. Ein Sprichwort besagt: "Willst du den Wald vernichten, pflanze nichts als Fichten!" Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Waldbesitzerverband in Thüringen nicht zufrieden

Der Waldbesitzerverband für Thüringen ist mit der Novelle des Bundesjagdgesetzes dennoch nicht ganz zufrieden. Die Vereinsmitglieder hatten gefordert, dass die Höchstabschusspläne auch für Rot-, Dam- und Muffelwild abgeschafft würden. Das habe aber der Gesetzgeber, so Wolfgang Heyn vom Waldbesitzerverband für Thüringen, leider nicht umgesetzt. Auch die Jagdverbände in Deutschland sehen den Gesetzentwurf kritisch. Einige Jagdpächter befürchten, dass ihnen die Behörden Berufsjäger ins Revier schicken, um den Rehwildbestand zu minimieren.