Tiere knabbern an Knospen um zu überleben. Dass das ein Schaden für den Wald ist, definiert der Mensch! Manches Problem mit Verbiss und Schälung an Bäumen ist hausgemacht, weil die Jagd Tiere an diese Stellen treibt, fern von ihren eigentlichen natürlichen Futterquellen. Wir brauchen Ruhezonen für das Wild, und wir müssen Jagdzonen einrichten. Ohne Jagd geht es in unserem Wald als Kulturlandschaft nicht.

Wildtierfütterung, um Fraßschäden an Bäumen zu vermeiden Bildrechte: MDR/Matthias Müller

Einen solchen Ort, wo der Interessensausgleich gelingt, hat Neumann in Frauenwald am Rennsteig gefunden. Dort wird Rotwild im Winter mit Rüben, Heu und leckeren Kastanien gefüttert. Dutzende Tiere kommen dafür Tag für Tag her. Für Matthias Neumann ein Beispiel für mustergültiges Wildtier-Management: "Mit so einer Futterstelle werden die Tiere konzentriert und quasi auch gelenkt. So können sie von gefährdeten Flächen ferngehalten werden."



Der Waldökologe sieht in der cleveren Kombination von Jagd- und Ruhezeiten die Zukunft: "Das Entscheidende bei Wildtieren ist der Faktor Ruhe. Insofern sollten Jagdkonzepte entwickelt werden, um in kurzen Zeiträumen effektiv zu jagen. Und dann aber den Wildtieren lange Ruhe zu gönnen. Sie zeigen es, indem sie sich dann wieder mehr auf offenen Flächen aufhalten und dann logischerweise auch viel weniger Schäden verursachen." In Thüringen würden solche Konzepte bereits umgesetzt.