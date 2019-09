Jäger in Thüringen sollen künftig Schalldämpfer für ihre Gewehre benutzen dürfen. Das sieht die Novelle des Jagdgesetzes vor, die der Landtag bei seiner letzten Plenarsitzung am Donnerstag oder Freitag verabschieden soll.

Das bisher geltende generelle Verbot von Schalldämpfern in Thüringen wird damit aufgehoben. Erlaubt sind demnach Schalldämpfer für Langwaffen, die Patronen mit hoher Geschwindigkeit verschießen - nämlich Geschosse, deren Auftreff-Energie auf einer Entfernung von 100 Metern mehr als 1.000 Joule beträgt. Mit dieser Regelung sei ausgeschlossen, dass Schalldämpfer in Verbindung mit sogenannter Unterschallmunition verwendet werden dürfen, teilte das Thüringer Innenministerium auf Anfrage mit. Damit soll gewährleistet werden, dass ein abgegebener Schuss für die Umgebung hörbar bleibe, insbesondere für Spaziergänger im Wald.

Jäger dürfen künftig Schalldämpfer nutzen. Bildrechte: Colourbox

Mit der neuen Regelung hat sich das Thüringer Forstministerium in einer seit zwei Jahren andauernden Diskussion mit dem Innenministerium durchgesetzt. Während das Forstministerium den Einsatz von Schalldämpfern mit dem Gesundheitsschutz vor allem für Berufsjäger begründete, meldete das Innenministerium Bedenken an. Innenstaatssekretär Udo Götze hatte bei einer öffentlichen Vorführung von Schalldämpfern in Suhl im November 2017 darauf verwiesen, dass abgewogen werden müsse zwischen dem Gesundheitsschutz für Jäger einerseits und möglichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung andererseits. Götze hatte damals argumentiert, Gehörschützer seien für den Gesundheitsschutz von Jägern ausreichend.