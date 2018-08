Nach den beiden Jagdunfällen vor wenigen Wochen in Thüringen wird nun gegen insgesamt vier Beschuldigte ermittelt. Wie die Staatsanwaltschaft MDR THÜRINGEN mitteilte, handelt es sich um drei Tatverdächtige im Fall des Mitte Juli angeschossenen sechsjährigen Mädchens in Großsaara im Kreis Greiz. Dabei geht es um fahrlässige Körperverletzung. Ermittelt wird gegen den 31-jährigen Schützen, den sogenannten Ansteller und den Jagdpächter. Der mutmaßliche Schütze selbst hat sich bislang zu dem Unfall nicht geäußert.

Die Untersuchungen sind noch nicht ganz abgeschlossen. So liegt unter anderem das Ergebnis der ballistischen Untersuchung noch nicht abschließend vor. Teile des Projektils waren bei der rechtsmedizinischen Untersuchung sichergestellt worden. Der mutmaßliche Schütze ist seit 2013 im Besitz eines Jagdscheines. Laut Staatsanwaltschaft wird möglicherweise im Herbst Anklage erhoben.

Polizisten in der Kleingartenanlage in Großsaara, wo das Mädchen verletzt wurde. Bildrechte: MDR FERNSEHEN

Bei dem Unfall in Großsaara steht bereits zweifelsfrei fest, mit welcher Waffe geschossen wurde, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera sagte. Angaben habe der mutmaßliche Schütze aber nicht gemacht. Die ballistische Untersuchung ist jedoch abgeschlossen und das Projektil der entsprechenden Waffe zugeordnet. Sie gehört demnach zu einem sogenannten Jungjäger. Der 31-Jährige hat den Angaben nach seit 2016 eine Waffenbesitzkarte. Noch offen ist das Ergebnis der DNA-Untersuchung. Laut Staatsanwaltschaft muss die DNA der verletzten Sechsjährigen mit dem sichergestellten Projektil abgeglichen werden. Mit dem Ergebnis werde aber erst in ein paar Monaten gerechnet, so dass auch noch offen ist, wann Anklage erhoben wird.