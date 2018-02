Haushaltsabschluss 2017 Taubert will mit Millionen-Überschuss Thüringens Schulden tilgen

Thüringen hat im vergangenen Jahr erneut einen hohen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet: Der Freistaat wird das Jahr 2017 mit einem Plus von 896,72 Millionen Euro abschließen, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Donnerstag. Der Überschuss ergibt sich demnach aus Steuermehreinnahmen, geringeren Ausgaben für Flüchtlinge sowie dem Umstand, dass das Land seine Rücklage nicht antasten musste. Das Plus in der Landeskasse fällt damit höher aus als erwartetet.

Zur Verwendung des Geldes will Taubert ihren Partnern in der rot-rot-grünen Koalition eine Rekord-Tilgung vorschlagen: 415,72 Millionen Euro alte Schulden sollen nach ihrem Willen abgetragen werden. Damit würde am Ende der Legislaturperiode im kommenden Jahr eine Tilgungssumme von insgesamt 909 Millionen Euro stehen - so viel wie in keiner der vorangegangenen Amtszeiten einer Landesregierung.



Die Finanzministerin plant außerdem, mit 51 Millionen Euro der überschüssigen Einnahmen aus 2017 den Doppelhaushalt der nächsten beiden Jahre auszugleichen. 430 Millionen Euro gehen in eine Rücklage. Mit diesen Eckwerten geht Taubert in die Abstimmung mit den anderen Ministerien. Ein Beschluss soll in der kommenden Woche im Kabinett fallen.