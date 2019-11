Das Forst- und das Umweltministerium in Thüringen hatten sich im Dezember 2018 nach langen Diskussionen darauf verständigt, welche Flächen des Forsts in Zukunft nicht mehr bewirtschaftet werden sollen. Dazu gehören etwa 1.000 Hektar am Possen bei Sondershausen und etwa 6.300 Hektar im Nationalpark Hainich. In diesen Waldgebieten werden in Zukunft grundsätzlich keine Bäume mehr gefällt. Stattdessen sollen dort Urwälder entstehen, bei denen die Natur im Wesentlichen sich selbst überlassen wird.