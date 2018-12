November: Vier Tote nach Beziehungstat in Jena

Die Polizei entdeckt in einer Wohnung in Jena-Winzerla vier Tote: Ein 38-jähriger Mann soll seine 25-jährige Ehefrau und ihren neuen, 43-jährigen Lebensgefährten erstochen haben. Anschließend vergiftet er sich und seinen vier Wochen alten Sohn laut Polizei selbst.

Bildrechte: MDR/Wichmann TV