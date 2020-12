Im Jahr 2020 rückte die Thüringer Polizei des Öfteren aus, um Tieren in Not zu helfen. In Artern im Kyffhäuserkreis sorgte ein Rudel schwimmender Wildschweine für Aufsehen. Um einen Uhu zu retten, musste die A71 bei Meiningn kurzzeitig gesperrt werden. Und drei Ponys auf der A4 bei Wanderleben hielten die Beamten buchstäblich auf Trab. Einen Griff ins Katzenklo machten Diebe in Erfurt, die aus einem Transporter ein großes und schweres Paket klauten. In dem Paket befand sich nicht etwa wertvolle elektronische Geräte, sondern lediglich 40 Liter Katzenstreu.