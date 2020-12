Dort gibt es auch zwei Dutzend Beispiele von Userkommentaren, die wir aus den typischen Gründen nicht freigegeben oder die wir verborgen haben - mit Anmerkungen, die wir im Alltag nicht ganz so spitz formulieren.

Natürlich bewegen wir uns bei solchen Entscheidungen in Grenzbereichen, nicht an eindeutigen Grenzlinien - sonst könnten ja auch Software-Algorithmen den Job machen. Dass Künstliche Intelligenz das nocht nicht so gut kann, erfuhren selbst die großen Social-Media-Plattformen im Corona-Jahr, als sie (zu) viele menschliche Moderatoren nach Hause schickten und die Künstliche Intelligenz noch mehr ran musste. Ergebnis: Die Fehlerquote in beide Richtungen stieg. Eineindeutige Entscheidungen bei Äußerungen sind kaum möglich, denn selbst Berufsjuristen kommen über die Instanzen hinweg oft zu unterschiedlichen Bewertungen.

Alles in Zweifel ziehen - nur die eigenen Quellen nicht

Mit Corona kam dann das Thema Realitäten und "Realitäten" dazu. Nein, Covid-19 mit einem den Immunsystemen unbekannten Virus ist nicht bloß eine Grippe; die jetzige Pandemie (="weltweit") ist nicht vergleichbar mit der Grippewelle 2017/2018, in der es keine Vorbeugung durch Kontaktbeschränkungen, geschlossene Geschäfte und Schulen gab oder Maskenpflichten; das Sars-Cov-2-Virus ist ein tatsächlich gefährlicher neuer Vertreter aus der schon lange bekannten Familie der Corona-Erkältungsviren; Maskentragen ist primär keine Sache von "Eigenverantwortung", sondern von Schutz der Mitmenschen (weil man als bereits Infizierter auch vor Ausbruch von Symptomen schon ansteckend sein kann); und einige Grundrechte wurden nicht einfach so aus Machtlust eingeschränkt, sondern weil sie mit dem genauso geltenden Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit in Konkurrenz stehen können - und nein: Es gibt auch keine "Diktatur", da Diktaturen eher keine und schon gar keine erfolgreichen Klagen gegen Regierungen erlauben, wie zum Beispiel bei etlichen Fällen vor dem Thüringer Oberverwaltungsgericht.

Die verschiedenen, sagen wir vorsichtig, "alternativen Realitäten" hatten Konjunkturphasen: Anfangs florierten Grippevergleiche, danach Murr über Masken und im Frühherbst das Modell "Die höheren Testzahlen sind schuld an höheren Infiziertenzahlen" (leider stieg in dieser Zeit auch der prozentuale Anteil der positiven Testergebnissse, sodass die Testzahl das Wachstum nicht für sich allein reklamieren konnte). Durchgehend Saison hatten die "an/mit"-Mutmaßungen zu Todesursachen (inzwischen mehrfach bei rund 90 Prozent "an" verortet).

Da wir Ferndiagnosen von Usern untereinander nicht mögen und sie in ihren beleidigenden und verletzenden Formen unterbinden, maßen wir uns auch nicht an, über Motive für "alternative Realitäten" zu mutmaßen. Wir weisen aber geduldig per Link auf härtere Fakten hin - und immer wieder darauf, dass gerade Facebook kein Zwiegespräch ist: Sie posten auf unserer Seite nicht bloß einen anderen User an, sondern sind potenziell für mehrere Zehntausend Menschen zu lesen. Deshalb unser regelmäßiger Hinweis bei solchen Postings:

Besondere Emotionen

Besonders - und oft nachvollziehbar - lebhaft wurde es beim Thema Schulen und Kitas, vor allem weil an deren Betreuungsfunktion oft die Berufstätigkeit der Eltern hängt. Bildung und Infektionsschutz spielten in den Kommentaren dazu deutlich seltener eine Rolle.