In nüchternen Zahlen blieb der Schadstoffgehalt aber insgesamt halbwegs konstant. Das galt selbst in der Wahlkampf- und Nachwahlzeit mit wiederkehrenden Debatten, was Parteien anhand ihrer jeweiligen Prozentzahlen, Gewinnen oder Verlusten zustehe oder nicht sowie über die Rolle der AfD. Rund 14 Prozent aller Artikelkommentare gaben wir nicht frei, wobei Widerwärtigkeiten nicht den Löwenanteil ausmachten. Was ein Posting scheitern lässt - von Themenferne (immer noch zu oft...) bis zu argumentlosen, rein persönlichen Attacken auf Kontrahenten - haben wir mit ein paar Beispielen hier zusammengestellt.