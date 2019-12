Zwölf Monate, zwölf Bilder Das Jahr 2019 in Thüringen

Februar: Weimar feiert Gründung der Republik vor 100 Jahren

Mit einem Festakt wird an die Geburtsstunde der Weimarer Nationalversammlung und Verfassung erinnert. Das Parlament der Weimarer Republik kam am 6. Februar 1919 im Deutschen Nationaltheater zum ersten Mal zusammen. 100 Jahre später mahnt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Weimar, die heutige Demokratie nicht als selbstverständlich hinzunehmen: "So wenig der Demokratie vor hundert Jahren ihr Scheitern vorherbestimmt war, so wenig ist heute ihr Gelingen garantiert." Bildrechte: MDR/Maria Socolowsky