Die Verletzungen der Achtjährigen waren auffällig. Und noch auffälliger war - sie deckten sich nicht mit den Erklärungen der Mutter. Bei den Klinikärzten läuteten alle Alarmglocken. Verdacht auf körperliche Gewalt. Die Mediziner wandten sich ans Jugendamt, das wiederum informierte die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendschutzes. Weil nahezu zeitgleich auch die Schule reagierte, wo das Kind immer wieder verletzt zum Unterricht erschienen war, griffen die Mechanismen. Schnell war klar: Die Mutter hatte zugeschlagen, sie war überfordert. Das Mädchen fand ein neues Zuhause auf Zeit in einer Pflegefamilie, wo bereits andere Pflegekinder wohnten.

Keine hundertprozentige Sicherheit

Doch - es war nur vermeintlich ein gutes Ende. Der Leidensweg der Achtjährigen ging weiter. Victoria Klöppel vom Kinderschutzdienst Haut-Nah in Erfurt ist dieser Fall, obwohl er einige Jahre zurückliegt, noch sehr gegenwärtig. Es habe nicht lange gedauert, da meldete sich ein Junge in der Einrichtung, erzählt sie. Auch er hatte Unterschlupf in ebendieser Pflegefamilie gefunden, und er erzählte Unglaubliches. Der Pflegevater vergreife sich an dem Mädchen. Der Verdacht sexueller Gewalt - so ungeheuerlich er schien - bestätigte sich. Das Mädchen wurde aus der Pflegefamilie genommen. Sie kam in einem Wohnheim unter.

Es gehört Mut dazu, eine solche Geschichte zu erzählen. Denn sie wirft Fragen auf. Wurde die Pflegefamilie nicht überprüft? Warum haben staatliche Stellen versagt? Warum Menschen, die den Schutzlosen doch eigentlich helfen wollen und sollen? Victoria Klöppel ist dieser Konflikt sehr wohl bewusst. Sie erzählt die Geschichte trotzdem oder gerade deswegen. Es sei ein absoluter Einzelfall gewesen, sagt sie. Natürlich versuche man so etwas auszuschließen, hundertprozentig könne man es nicht. Für sie ist die Geschichte des Mädchens trotzdem eine von Hoffnung und Vertrauen: "Man hat damals den Kindern geglaubt! Das war wichtig!"

Fast 2.000 Fälle pro Jahr in Thüringen

Wenn sich Institutionen oder betroffene Kinder und Jugendliche an die Beratungsstellen wenden, geht es sehr häufig um Gewalt. Und die ist vielfältig. Ob sexuelle, körperliche, häusliche oder psychische - Gewalt ist in allen Facetten grausam, und die Betroffenen finden ohne professionelle Hilfe kaum einen Ausweg aus ihrer Misere. Manche werden über Jahre hinweg betreut, oft auch während langwieriger Gerichtsverfahren. Allein im vergangenen Jahr wurden die Sozialpädagogen in 1.898 Fällen aktiv, schon in den fünf Jahren zuvor lag die Zahl ähnlich hoch. Nicht immer geht es dabei um Gewalt, auch Fälle von Vernachlässigung oder schulische Probleme gehören zum Alltag. Allein im Jahr 2018 wurden die Sozialpädagogen des Kinder- und Jugendschutzes in Thüringen in 1.898 Fällen aktiv. Nicht immer geht es dabei um körperliche Gewalt. Bildrechte: Colourbox

Aktiv seit 25 Jahren

Genau 25 Jahre ist es her, dass der Thüringer Jugendschutz auf sichere Füße gestellt wurde. "Mit sieben Einrichtungen ging es 1994 los", berichtet der Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz, Heiko Höttermann. Neben Erfurt, Jena, Weimar und Gera hatten auch Greiz, Nordhausen und Bad Salzungen von Anfang an eine feste Anlaufstelle. Mittlerweile gibt es mit 19 Beratungsstellen ein flächendeckendes Netz in Thüringen - und mehr Arbeit als genug.

Probleme bei Personalsituation

Doch nur sechs Mitarbeiter haben eine Vollzeitstelle. "Wir sagen immer wieder, dass wir pro Schutzdienst zwei volle Stellen brauchen", so Höttermann. "Ich wünschte mir einfach, dass ausreichend Geld bereitgestellt würde. Man muss sich das vorstellen - neben der Fallarbeit müssen die Leute doch auch Prävention machen! Aber Fallarbeit hat erstmal Priorität, und dann ist es äußerst schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen." Finanziert werden die Einrichtungen von der örtlichen Jugendhilfe und mit Fördermitteln vom Land. Dennoch - der Kinder- und Jugendschutz in Thüringen kann auf 25 wichtige und erfolgreiche Jahre zurückblicken. "Ja, wir haben etwas zu feiern. Aber das Wort feiern setze ich in Anführungszeichen", sagt Höttermann und verweist so ohne Worte auf die menschliche Dramatik, mit der er und seine Kolleginnen und Kollegen Tag für Tag neu konfrontiert werden und auch umgehen müssen.

Mädchen hat sich gut entwickelt

Das Mädchen aus der Pflegefamilie ist längst keine acht Jahre mehr alt. Die Zeit im Wohnheim war eine wichtige und gute für sie. Sie habe sich prächtig entwickelt, erzählt Victoria Klöppel. Auch ihre Mutter treffe sie inzwischen wieder. Man hört Victoria Klöppel am Telefon lächeln.