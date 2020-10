Die neue Tora für die Jüdischen Landesgemeinde Thüringen geht auf Reisen. Am 4. November können Interessierte in der Synagoge im südthüringischen Berkach (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) live verfolgen, wie der speziell dafür ausgebildete Berliner Rabbiner Reuven Yaacobov den hebräischen Text von Hand mit Feder und Papier auf Pergament schreibt. Die Tora ist die Heilige Schrift der Juden und umfasst die ersten fünf Bücher Mose. Sie beinhaltet mehrere Hundert Ge- und Verbote.

"Tora ist Leben" - so heißt das Projekt, das zwei Jahre lang das Schreiben dieser Tora begleitet. In Workshops werden dabei über 700 Schülerinnen und Schüler in Thüringen erreicht. Zehn Vortragsabende mit renommierten Referenten in sechs Thüringer Städten vermitteln zudem wichtiges Wissen rund um die Tora.

Thüringen feiert 900 Jahre jüdisches Leben

Zu dem Termin in Berkach werden neben dem Landesvorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Reinhard Schramm, auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erwartet. Danach seien neun weitere öffentliche Auftritte Yaacobovs unter anderem in Erfurt, Nordhausen und Eisenach geplant.

Das Tora-Projekt ist auch ein Hauptpunkt eines speziellen Themenjahrs: Der Freistaat feiert Jahr 900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen. Die Jüdische Landesgemeinde zählt heute etwa 700 Mitglieder.

Festumzug 2021 in Erfurt