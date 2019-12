Die jüdische Landesgemeinde in Thüringen hat am Sonntagabend mit der Feier des achttägigen Lichterfests Chanukka begonnen. Daran nahmen rund 450 Gäste aus Politik und Gesellschaft im Erfurter Kaisersaal teil. Rabbiner Alexander Nachama sagte, solche Veranstaltungen würden die Solidarität der Thüringer mit den rund 700 Juden im Freistaat unterstreichen. Das sei gerade in schwierigen Zeiten wie nach dem Anschlag von Halle nicht zu unterschätzen. Rabbiner Alexander Nachama betonte die Bedeutung der Veranstaltung für die Solidarität der Thüringer mit den rund 700 Juden im Freistaat. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ramelow: Polizeischutz von Synagogen kann keine dauerhafte Lösung sein

Der Vorsitzende der Landesgemeinde, Reinhard Schramm, sagte, der Anschlag in Halle sei eine Zäsur im Zusammenleben gewesen. Durch ein höheres Polizeiaufgebot sei aber die Sicherheit jüdischer Einrichtungen in Thüringen erhöht worden. Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte, er hoffe, dass der Polizeischutz keine dauerhafte Lösung sein müsse. Vielmehr sei die ganze Gesellschaft verpflichtet, für die Sicherheit des jüdischen Lebens in Thüringen einzustehen.

Montag weitere Zeremonie vor dem Erfurter Rathaus

Zum Start des religiösen Festes zünden Vertreter der Jüdischen Landesgemeinde und der Stadt Erfurt am Montag nach Sonnenuntergang Kerzen an einem Chanukka-Leuchter vor dem Rathaus an. Das gemeinsame Anzünden der Kerzen ist inzwischen Tradition in der Landeshauptstadt. Danach werden Glühwein und Krapfen gereicht - traditionell werden zu Chanukka ölhaltige Speisen gegessen.