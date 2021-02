Für Thüringen ist der aktuelle Lockdown in dieser Woche um weitere fünf Tage verlängert worden - bis zum 19. Februar. Erste für März geplante Nachhole-Feiern aus dem Jahr 2020 mussten bereits abgesagt werden, wie Ute Töpfer-Rauchmaul vom Landesverband Thüringer Jugendweihen sagte. Die Wartelisten bleiben also.

Laut Landesverband werden die Feiern auch in diesem Jahr in kleinem Rahmen geplant. So könnten die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln umgesetzt werden, beispielsweise indem Sitzplätze und Sitzreihen ausgelassen werden. Aus den durchschnittlich 150 bis 160 Feiern in Thüringen werden demzufolge wohl einige mehr werden. Wie Töpfer-Rauchmaul sagte, wurden deswegen Räumlichkeiten bereits bis in den Herbst gebucht.