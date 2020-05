Den Jungen Liberalen in Thüringen geht die Diskussion um den FDP-Landesparteichef Thomas Kemmerich nicht weit genug. Probleme würden bislang nur in exklusiven Kreisen ausgesessen, kritisierte der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen, Philip Riegel. Ginge es nach Riegel, sollte sich die Parteispitze vor der Basis verantworten.

Am Donnerstagabend hatte der FDP-Landesvorstand in einer Videokonferenz dem Vorsitzenden Kemmerich den Rücken gestärkt. Wie ein Parteisprecher sagte, sind keine Rücktrittsforderungen gestellt worden.

Der Thüringer FDP-Vorsitzende Thomas Kemmerich. Bildrechte: dpa

Thomas Kemmerich steht wegen seiner Teilnahme an einer Coronademonstration am vergangenen Wochenende in Gera in der Kritik. Dort war er zusammen mit Rechtsgerichteten und Verschwörungstheoretikern aufgetreten. Zudem hatte er keinen Mundschutz getragen und die Abstandsregeln missachtet. Kemmerich hatte daraufhin sein Amt im Bundesvorstand seiner Partei bis Jahresende niedergelegt und war als Chef der FDP-Mittelstandsvereinigung zurückgetreten.