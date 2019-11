Die Junge Union in Thüringen hat auf ihrem Landestag in Bürgel bei Jena den Kurs der CDU im Freistaat scharf kritisiert. Der scheidende JU-Landeschef Stefan Gruhner sagte, wer glaube mit der AfD zusammenarbeiten zu müssen, verrate die christdemokratischen Grundwerte.

An der Spitze der Thüringer AfD stehe mit Björn Höcke ein Nazi, so Gruhner wörtlich. Mit solchen Leuten dürfe die Union niemals zusammenarbeiten. Er mahnte den Parteinachwuchs, für eine Erneuerung der CDU zu sorgen: "Die CDU Thüringen ist in der tiefsten Krise seit der Wiedervereinigung." Auch eine Zusammenarbeit mit der Linken lehnte er ab. Für seine Rede erhielt er von vielen Delegierten stehenden Applaus.