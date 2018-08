Steuerermittlungen gegen Mohring: Junge Union fordert Rücktritt Lauingers

Die Junge Union Thüringen fordert den Rücktritt von Justizminister Dieter Lauinger (Bündnis90/Die Grünen). Der Landesvorsitzende Stefan Gruhner bestätigte einen entsprechenden Zeitungsbericht. Gruhner wirft Lauinger vor, innerhalb der Regierung geheime Informationen weitergegeben zu haben. Damit habe Lauinger gegen seine Amtspflichten und gegen die ihm per Gesetz auferlegte Geheimhaltungspflicht verstoßen.

Thüringer JU-Chef Stefan Gruhner Bildrechte: MDR/Karina Heßland

Hintergrund ist die Affäre um die anstehenden Steuerermittlungen gegen CDU-Chef Mike Mohring. Im Zusammenhang mit der Aufhebung der Immunität von Mohring besteht der Verdacht, dass geheime Informationen widerrechtlich weitergegeben wurden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des Geheimnisverrats.



Nach einem Bericht der "Thüringer Allgemeinen" hatte Finanzministerin Heike Taubert am Mittwoch erklärt, Minister Lauinger habe sie frühzeitig über den Antrag der Staatsanwaltschaft Gera informiert, die Immunität des Abgeordneten Mohring aufzuheben. Ministerpräsident Bodo Ramelow erklärte der Zeitung, er gehe davon aus, dass Lauinger alles unternommen habe, wozu ihn sein Amt verpflichte. Die Information an die Finanzministerin als Chefin der Finanzverwaltung gehöre aus seiner Sicht dazu und sei "völlig logisch", so Ramelow.