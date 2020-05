Thüringer "Jungsturm" Rechtsextreme Kampfsportler, Sicherheitsleute und militante Netzwerke

Ende April 2020 – Polizeieinheiten durchsuchen Wohnungen und Objekte in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen. Die Razzia gilt der Thüringer Neonazi-Hooligan-Gruppe "Jungsturm" aus dem Fan-Spektrum des FC Rot-Weiß Erfurt. Drei Männer werden festgenommen. Darunter ein preisgekrönter Kampfsportler aus Sachsen-Anhalt.

Aus Sicht des Hooligan-Experten Robert Claus besteht in der Verbindung die Gefahr, dass daraus Rechtsterrorismus entsteht.

Ein Wald irgendwo in Deutschland. Zwei Hooligan-Gruppen haben sich zu einem so genannten "Match" verabredet – einem Hooligan-Kampf. Die Männer gehen aufeinander zu, stürzen sich aufeinander – eine Massenschlägerei beginnt.

Solche Kämpfe sind, auch wenn sie einvernehmlich geschehen, in Deutschland verboten. Das Video von diesem Kampf liegt dem MDR vor. Es zeigt, wie brutal solche Kämpfe ablaufen. Bei einer der beteiligten Gruppen handelt es sich nach MDR-Informationen um Mitglieder der Thüringer Neonazi-Hooligan-Gruppe "Jungsturm". Auch die drei Festgenommenen sollen hier zu sehen sein. Einige Mitglieder des "Jungsturms" arbeiten als Sicherheitsmitarbeiter bei Veranstaltungen, nehmen an Neonazi-Kampfsportturnieren wie dem TIWAZ 2019 teil. Der Kampfsportler aus Sachsen-Anhalt trainiert in seinem Verein sogar Kindergruppen.