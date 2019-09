Landtag Justizausschuss hebt Immunität von Thüringer Abgeordneten auf

Die Linke-Politiker Susanne Hennig-Wellsow und Christian Schaft bei der Sitzblockade am 1. Mai.

Die Linke-Politiker Susanne Hennig-Wellsow und Christian Schaft bei der Sitzblockade am 1. Mai. Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Erfurt hat der Justizausschuss des Landtags am Freitag die Immunität zweier Abgeordneter der Linken aufgehoben. Dabei handelt es sich um die Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow und um Christian Schaft.

Gegen beide wird wegen einer Sitzblockade gegen eine Demonstration der AfD am 1. Mai ermittelt. Die AfD hatte anschließend Anzeige erstattet - wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und wegen Nötigung.

Hennig-Wellsow sagte, sie habe von Anfang an eine juristische Klärung befürwortet, nun sei der Weg dafür frei. Sitzblockaden seien eine zulässige Form des passiven zivilen Ungehorsams. "Ich habe ja eine politische Haltung und die ändert sich nicht, weil meine Immunität aufgehoben worden ist. Nur weil sich die AfD beschwert hat."

Hintergrund sind die Ereignisse am 01. Mai 2019 in Erfurt. Mehrere Parteien, Gewerkschaften und Massenorganisationen hatten Demonstrationen angemeldet. Darunter auch die AfD. Neben dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke waren u.a. auch Alexander Gauland und Stefan Möller angekündigt. Und es gab eine Gegendemonstration und Sitzblockaden. An einer der Sitzblockaden hatten sich die beiden Linken-Abgeordneten Susanne Hennig-Wellsow und Christian Schaft beteiligt. Die Folge: Die AfD hatte Anzeige erstattet.