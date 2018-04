Vor dem Lauinger-Untersuchungsausschuss des Landtages hat die Ehefrau von Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) ausgesagt, die Gespräche mit der Schule über den geplanten Auslandsaufenthalt ihres Sohnes alleine geführt zuhaben. "Das habe zu 100 Prozent ich begleitet, in dieser Phase", sagte Katrin Lauinger am Dienstag. Ihren Mann habe sie lediglich darüber informiert, er habe bei der Anbahnung aber keine aktive Rolle gespielt.

Das Ehepaar Lauinger bei einer Pressekonferenz im August 2016 Bildrechte: MDR THÜRINGEN JOURNAL

Der Untersuchungsausschuss soll prüfen, ob Lauinger im Zusammenhang mit einem Auslandsaufenthalt seines Sohnes sein Amt missbraucht hat. Der Sohn war für diesen Aufenthalt von einer vorgeschriebenen Prüfung freigestellt worden. Die Schule des Kindes hatte diese Freistellung genehmigt und dies der Familie auch so mitgeteilt - zu Unrecht, wie sich später herausstellte. Da war der Sohn der Lauingers aber schon im Ausland.



Ihr Mann habe sich auch nicht mit der entsprechenden Rechtslage befasst, sagte Lauingers Frau vor dem Ausschuss. Für die Familie sei vielmehr die Auskunft der Schule bindend gewesen. Der Minster bestätigte diese Darstellung und sagte, dass sich um Schulangelegenheiten seine Frau federführend gekümmert habe. Der CDU-Obmann im Ausschusses, Jörg Geibert, zweifelte die Darstellung an, da der Familie durch einen früheren Auslandsaufenthalt ihrer Tochter die Rechtslage bekannt gewesen sein müsste. Sowohl Katrin als auch Dieter Lauinger bestritten dies. Das, was seine Frau ihm zu den Schulangelegenheiten der Kinder vorlege, unterziehe er keiner rechtsförmlichen Prüfung, sagte der Minister.