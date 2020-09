Die Thüringer Landesregierung hat zusätzlich zu den bisherigen Corona-Hilfen ein Investitionspaket von rund 300 Millionen Euro beschlossen. Das Land dürfe in der Krise die Investitionen nicht reduzieren, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Schwerpunkte seien Investitionen unter anderem in die Wirtschaft, in den Klimaschutz und in den Gesundheitsdienst.