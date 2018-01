Das Kabinett hat ein Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt beschlossen. Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), zugleich auch Chef der Staatskanzlei, sagte nach der Sitzung am Dienstag, das umfassende Konzept zur Förderung der Gleichstellung von Lesben, Schwulen und anderen Menschen richte sich an die ganze Gesellschaft. Ziel sei ein Klima der Gleichberechtigung.

Staatskanzlei-Chef Hoff will Klima der Gleichberechtigung im Land. Bildrechte: dpa

In dem Aktionsplan sind 228 Vorhaben festgeschrieben, mit einem eigenen Kapitel für den ländlichen Raum. Unter anderem soll es mehr Angebote für Beratung- und Unterstützung geben und einen besseren Schutz gegen Straftaten. Übergriffe sollen künftig besser dokumentiert und die Opfer von der Polizei über ihre Rechte beraten werden. Staatsanwaltschaften sollen Ansprechpartner benennen.



Für Polizisten, Lehrer und Mitarbeiter etwa der Jugendämter sind Schulungen und Weiterbildungen geplant. Auch Ärzte und das Pflegepersonal sollen vermehrt für sexuelle Vielfalt sensibilisiert werden. Linke, SPD und Grüne hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag 2014 auf ein solches Programm verständigt.



Vom Lesben- und Schwulenverband (LSVD) kam jezt Zustimmung, aber auch Kritik. Nach der ministeriellen Abstimmung seien die Vereine und Verbände, die den Entwurf entscheidend geprägt hätten, weder gehört noch beteiligt worden, erklärte der LSVD. Erst in den kommenden Tagen könne man das Vorhaben nun also insgesamt bewerten und werde dann auch dazu Stellung nehmen.