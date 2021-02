Uhlstädt­Kirchhasel | Unglück auf Piste: Mit Kanu gerodelt

Beim Rodeln mit einem aufblasbaren Kanu sind ein zehnjähriges Mädchen schwer und ihr Vater sowie ein weiteres Kind leicht verletzt worden. Der 54-Jährige sei mit seiner Tochter und drei weiteren Kindern in der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Talfahrt sei das Kanu von der Piste abgekommen und habe Gestrüpp und einen Baum gestreift. Die Tochter sei so schwer verletzt worden, dass sie nach dem Vorfall am Dienstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.

Thüringen | Regionalbahnen fahren wieder

Der Zugverkehr in Thüringen stabilisiert sich. So fahren im Regionalbahnverkehr seit Mittwoch wieder mehr Züge. Die Ilmtalbahn und Erfurter Bahn rollen wieder zwischen Weimar und Kranichfeld. Zwischen Saalfeld und Leipzig ist laut Deutscher Bahn mit größeren Verspätungen zu rechnen. Fahrgäste von Saalfeld nach Erfurt müssen in Arnstadt in die Fahrzeuge der Süd-Thüringen-Bahn umsteigen.

Wie die Bahntochter DB Regio auf ihrem Online-Portal mitteilt, fahren unregelmäßig Regionalexpress-Züge zwischen Erfurt und Göttingen sowie Erfurt und Nordhausen. Viele Verbindungen fallen laut bahn.de jedoch noch aus. Seit Mittwoch rollt ebenso die Regionalbahn von Erfurt wieder nach Sangerhausen.

Die Züge von Abellio Rail Mitteldeutschland fahren wieder zwischen Erfurt und Halle. Auf der Strecke Erfurt-Magdeburg über Sangerhausen fahren laut Abellio "vereinzelte" Züge bis Güsten, südlich von Magedeburg.

Sonders­hausen | Schulen im Kyffhäuserkreis geschlossen

Im Kyffhäuserkreis bleiben auch am Mittwoch alle Schulen komplett geschlossen. Notbetreuung und Präzentunterricht für die Abschlussklassen ist weiterhin nicht möglich. Grund ist nach Angaben des Kreises das Winterwetter. In den Kindergärten können Kinder aber wieder notbetreut werden.

Thüringen | Minus 26,7 Grad gemessen

In Thüringen sind in der Nacht zu Mittwoch Tiefstwerte von bis zu minus 26,7 Grad gemessen worden. Am kältesten war es im Mühlhäuser Ortsteil Görmar, meldete das MDR-Wetterstudio. In Olbersleben im Landkreis Sömmerda wurden minus 26,0 Grad gemessen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Ähnlich kalt war es in Buttstädt und in Dachwig. Vom Thüringer Kälterekord ist dies jedoch noch ein ganzes Stück entfernt: Dieser wurde laut DWD am 2. Februar 1830 in Jena mit minus 30,6 Grad gemessen.