Jena | Havarie an Fernwärmeleitung in Jena

In Teilen von Jena-Nord ist seit Mittwochvormittag die Fernwärmeversorgung unterbrochen. Mehrere hundert Haushalte zwischen Emil-Höllein-Platz und Stifterstraße sind betroffen. Angaben der Stadtwerke Jena von Mittwochvormittag zufolge gibt es einen Schaden an der Fernwärmleitung in der Altenburger Straße.

Wie lange die Reparatur dauern wird, ist unklar. Die Stadtwerke empfehlen Betroffenen, Türen und Fenster geschlossen zu halten, um ein Auskühlen der Wohnung hinauszuzögern. Die noch warmen Heizkörper würden langsam abkühlen.

Sonders­hausen | Schulen im Kyffhäuserkreis geschlossen

Im Kyffhäuserkreis bleiben auch am Mittwoch alle Schulen komplett geschlossen. Notbetreuung und Präzentunterricht für die Abschlussklassen ist weiterhin nicht möglich. Grund ist nach Angaben des Kreises das Winterwetter. In den Kindergärten können Kinder aber wieder notbetreut werden.

Thüringen | Minus 26,7 Grad gemessen

In Thüringen sind in der Nacht zu Mittwoch Tiefstwerte von bis zu minus 26,7 Grad gemessen worden. Am kältesten war es im Mühlhäuser Ortsteil Görma, meldete das MDR-Wetterstudio. In Olbersleben im Landkreis Sömmerda wurden 26,0 Grad gemessen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Ähnlich kalt war es in Buttstädt und in Dachwig. Vom Thüringer Kälterekord ist dies jedoch noch ein ganzes Stück entfernt: Dieser wurde laut DWD am 2. Februar 1830 in Jena mit minus 30,6 Grad gemessen.