Es ist ein Prozessauftakt hinter verschlossenen Türen. In einem so genannten nichtöffentlichen Erörterungstermin setzen sich am Donnerstagmorgen in Weimar Vertreter des Freistaats, des Bundes und des Bergbaukonzerns K+S zusammen und überlegen gemeinsam, wer welchen Kostenanteil an den Schäden übernehmen könnte, die der DDR-Kalibergbau in der Grube Merkers hinterlassen hat. Die Gesamtsumme ist gewaltig. K+S spricht von mehr als zwei Milliarden Euro.

von Matthias Thüsing