Feiern trotz Corona: Narren haben Karneval noch nicht abgeschrieben

In Wasungen wird schon nach einem Motto gesucht. Mundart, kurz und knackig. Und in diesem Jahr: Online. Das Sommerfest, auf dem das Motto normalerweise entschieden wird, wurde nämlich abgesagt. Absagen sind in diesem Jahr nun nichts Besonderes mehr. Dementsprechend gespannt dürften die Narren auf die kommende Session blicken. In Wasungen, aber auch in den anderen Karnevalshochburgen. Noch ist nämlich nichts entschieden.