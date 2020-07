Karneval oder Maskenball?

In Wasungen wird schon nach einem Motto gesucht. Mundart, kurz und knackig. Und in diesem Jahr: Online. Das Sommerfest, auf dem das Motto normalerweise entschieden wird, wurde nämlich abgesagt. Absagen sind in diesem Jahr nun nichts Besonderes mehr. Dementsprechend gespannt dürften die Narren auf die kommende Session blicken. In Wasungen, aber auch in den anderen Karnevalshochburgen. Noch ist nämlich nichts entschieden. Der Landesverband der Thüringer Karnevalsvereine will keine pauschale Absage aussprechen oder empfehlen. Natürlich müsse man das Infektionsgeschehen vor Ort beobachte, so Verbandspräsident Michael Danz und vielleicht werde in diesem Jahr auch einiges anders sein. Wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt, kann niemand voraussagen. Noch vor wenigen Monaten, mitten in der letzten Karnevalssession, konnte es auch niemand voraussagen.