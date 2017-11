Karneval in Thüringen Auftakt der fünften Jahreszeit

Beide Feierlichkeiten verfolgen dasselbe Ziel, nämlich den Winter zu vertreiben. Die Unterschiede liegen demnach nur in der Bezeichnung der jeweiligen Regionen. Im Westen Deutschlands, nördlich der Bonn-Erfurt-Linie, heißt die Veranstaltung Karneval, im Süden, in Sachsen, in Brandenburg und in Östereich nennt man sie Fasching. Dabei steht Fasching nach dem Wort "Vaschang" für den Ausschank von Alkohol, während Karneval für den Verzicht von Fleisch steht.