Gewerkschaft kritisiert Kein Corona-Bonus für viele Thüringer Pflegebeschäftigte

In Thüringen werden viele Pflegebeschäftigte keinen Corona-Bonus erhalten. Wie aus einer Liste des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus hervorgeht, müssen die Beschäftigten am Uniklinikum Jena und am Helios-Klinikum Erfurt auf den Bonus verzichten. Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, sind die Kriterien der Grund dafür. Demnach hatten die beiden Kliniken im Frühjahr weniger Corona-Patienten zu betreuen, als für den Bonus notwendig war. Das Gesetz sieht vor, dass Kliniken mit 500 Betten mindestens 50 Corona-Patienten und kleinere Häuser mindestens 20 Corona-Patienten betreut haben müssen. Verdachtsfälle zählen nicht.

Die Gewerkschaft fordert, die sogenannten Fallpauschalen auszusetzen und den Krankenhäusern stattdessen je nach Bedarf das Geld zur Verfügung zu stellen. Es sei zwar schön zum Beispiel für die Kolleginnen und Kollegen in Gera, dass sie einen Corona-Bonus bekommen sollen. Trotzdem müsse auch der Betriebsrat noch darüber diskutieren, wer wieviel bekommt. So komme es automatisch dazu, dass das Geld nicht gerecht aufgeteilt wird.

Auch die Thüringen-Kliniken Saalfeld haben zu Beginn der Woche in einem Brandbrief an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine verbindliche Zusage gefordert, dass die Beschäftigten noch vor Weihnachten eine Prämie in Höhe von 1.500 Euro erhalten. Laut Betriebsrat hat sich die Personalsituation an den drei Standorten extrem zugespitzt.