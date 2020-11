Das Thüringer Bildungsministerium wird den Kauf von Luftreinigern in Schulen nicht finanziell unterstützen. Wie ein Sprecher des Bildungsministeriums MDR THÜRINGEN sagte, stünden nach derzeitigem Stand keine Landesmittel für die Anschaffung von Luftfiltergeräten zur Verfügung. Auch sei dem Ministerium kein passgenaues Förderprogramm für Schulen bekannt.

Ein entsprechendes Bundesprogramm fördert lediglich die Um- und Aufrüstung von stationären raumlufttechnischen Anlagen. Die Schulträger im Freistaat allerdings hätten mehrheitlich signalisiert, dass dieses Programm für Schulen nicht nutzbar sei. Außerdem, so das Bildungsministerium, müssten sich am Kauf von Luftfiltern auch die Schulträger, also die Kommunen und kreisfreien Städte sowie das Finanz- und Infrastrukturministerium beteiligen.