In Thüringen werden ab sofort keine Termine mehr für Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca vergeben. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitagabend mit. Grund sind die Lieferengpässe bei dem britisch-schwedischen Unternehmen. Astrazeneca hatte am Freitag angekündigt, statt der zugesagten 220 Millionen Impfdosen im ersten Halbjahr nur 100 Millionen liefern zu können.