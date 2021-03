Im Gegensatz zu anderen Bundesländern wird eine Öffnung des Einzelhandels in Thüringen wegen einer zu hohen Inzidenz vorerst vertagt. Gleiches gilt für die Öffnung von Museen oder Galerien. Welche Regeln ab kommender Woche im Freistaat gelten, muss zunächst noch in einer Verordnung der Landesregierung festgelegt werden. Die bisher bekannten Pläne sehen vor, dass Buchläden, Anbieter von Kinderschuhen und körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetikstudios in Thüringen ab 15. März öffnen dürfen. Baumärkte sollen Termin-Shopping mit Anmeldung anbieten dürfen.

Betreiber von Baumärkten in Thüringen haben mit Blick auf Öffnungen in Nachbarbundesländern gefordert, auch im Freistaat Kunden wieder die Türen öffnen zu dürfen. "Wollen wir wirklich, dass die Thüringerinnen und Thüringer ab heute Ausflugsfahrten zu unseren Nachbarn unternehmen, um ihren Bedarf an Baustoffen und Baumarktartikeln zu decken?", fragte Raphael Brönner, Geschäftsführer eines Baustoff-Centers in Arnstadt in einer Mitteilung von Montag. Rund zehn weitere Thüringer Baumarktbetreiber kritisieren darin wie er die Pläne der Landesregierung für das Termin-Shopping.