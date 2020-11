In Thüringen steht eine allgemeine Maskenpflicht im Unterricht derzeit nicht zur Debatte. Wer eine Maske auch im Unterricht tragen möchte, könne das auf freiwilliger Basis jederzeit tun, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums MDR THÜRINGEN. Eine Verpflichtung dazu oder eine Änderung der entsprechenden Vorschriften sei nicht vorgesehen.

An den Schulen gilt allerdings überall dort Maskenpflicht, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. So müssen Schüler und Lehrer zum Beispiel in den Fluren oder im Schulbus einen Mund-Nasen-Schutz tragen.