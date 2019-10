Die Thüringer CDU-Landtagsfraktion will eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung weder dulden noch tolerieren. Das hat die Fraktion nach Angaben von Fraktionschef Mike Mohring am Mittwochvormittag beschlossen. Außerdem werde die Union bei der Ministerpräsidentenwahl im Landtag Bodo Ramelow von der Linken keine Stimme geben.

Laut Mohring will die CDU ihrerseits die - so wörtlich - "Parteien der Mitte" zu Gesprächen einladen, um Gemeinsamkeiten auszuloten. Wer hier konkret zur Mitte zählt, ließ Mohring offen. Er räumte allerdings ein, dass er die Einladung von Ministerpräsident Bodo Ramelow zu einem Gespräch annehmen werde. Das sei aber ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten, nicht mit der Linken.

Der Eichsfelder LAndrat Werner henning ist für eine Zusammenarbeit von CDU und Linken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es wäre vor 10, 15 Jahren noch ein Tabubruch gewesen. Da dachte man bei der Linken an Klassenstandpunkt und ideologische Bekenntnisse. Davon kann man heute so nicht mehr reden." Die Landtagsergebnisse müssten Berücksichtigung finden. Henning beklagte außerdem eine zunehmende Bürgerferne seiner Partei. "Ich wünschte mir, dass sich die CDU in der Zusammenarbeit mit den Linken profiliert und gerade in ihrem Kerngeschäft auch konservative Grundwerte vertritt.