Thüringen Keine verkaufsoffenen Sonntage im Advent

In Thüringen wird es im Dezember keine verkaufsoffenen Sonntage geben. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte MDR THÜRINGEN, die Landesregierung habe in den vergangenen Tagen mit dem Einzelhandel und den Industrie- und Handelskammern intensiv über das Thema beraten. Es gebe aber keine rechtlich sichere Grundlage, verkaufsoffene Sonntage zuzulassen.

Der Schutz des Sonntags habe einen zu hohen Wert, sagte Ramelow. Er verwies auf das Bundesland Saarland. Dort hatte die Landesregierung verkaufsoffene Sonntage ohne besonderen Anlass per Gesetz zugelassen. Das Gesetz wurde vom Verfassungsgericht gekippt, wegen der rechtlich geschützten Sonntagsruhe.

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) äußerte sich ähnlich. In Thüringen dürfen Geschäfte in den Städten an Sonntagen öffnen, wenn es dafür einen besonderen Anlass wie etwa einen Weihnachtsmarkt gibt. Da die Kommunen aber reihenweise die Weihnachtsmärkte abgesagt haben, fehlt die Grundlage für verkaufsoffene Sonntage. Händler und Wirtschaftsverbände hatten auf eine Ausnahmegenehmigung gedrängt.