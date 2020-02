Thomas Kemmerich betritt nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten die Staatskanzlei in Erfurt Bildrechte: dpa

Kemmerich war am 5. Februar mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden, einen Tag danach aber von seinem Amt wieder zurückgetreten. Seitdem ist er nur noch geschäftsführend im Amt. Weil Kemmerich keine Minister berufen hat, besteht die Thüringer Landesregierung nur aus ihm. Die Ministerien werden derzeit von den Staatssekretären geführt.



Am 4. März will der Thüringer Landtag einen neuen Anlauf zur Ministerpräsidentenwahl nehmen. Diesen Termin bestätigte Landtagspräsidentin Birgit Keller (Die Linke) am Dienstag. An diesem Tag sollen auch neue Minister benannt werden - vorausgesetzt, es wurde vorher ein Ministerpräsident gewählt. Für Linke, SPD und Grüne will erneut der frühere Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) zur Wahl antreten. Aus anderen Parteien sind bislang noch keine Kandidaturen bekannt. Rot-Rot-Grün appelliert seit Tagen an die CDU, Ramelow bei der Wahl ihre Stimmen zu geben. Auf diese Weise will Rot-Rot-Grün sicherstellen, dass Ramelow eine Mehrheit bekommt, ohne dafür auf Stimmen der AfD angewiesen zu sein. Die Thüringer CDU hat aber am Montag noch einmal erklärt, Ramelow nicht wählen zu wollen.