Neben Auflösung und Vertrauensfrage sieht die Verfassung noch zwei weitere Möglichkeiten vor, wie der Ministerpräsident ohne eine Parlamentsneubildung abgelöst werden könnte. So kann der Regierungschef jederzeit zurücktreten. Er muss allerdings so lange geschäftsführend im Amt bleiben, bis sein Nachfolger gefunden ist. Kemmerich hat seinen Rücktritt zwar angekündigt, doch sein Fokus liegt auf der Auflösung des Landtags: "Demokraten brauchen demokratische Mehrheiten. Die sich offensichtlich in diesem Parlament nicht herstellen lassen", sagte er dazu. Im Falle eines Rücktritts, ohne dass sich die Volksvertretung auflöst, würde der Thüringer Landtag in seiner aktuellen Zusammensetzung bestehen bleiben.