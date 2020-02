Die Brandmauer gebe es auch gegenüber der Linken, so der FDP-Fraktions- und Landeschef. Bei der Linken gebe es Dinge, die nicht mit der sozialen Marktwirtschaft und Demokratie vereinbar seien, sagte Kemmerich bei der anschließenden Pressekonferenz. Weiter sagte Kemmerich, "es wird keine FDP-Parteipolitik gemacht. Es wird Politik für die Menschen in Thüringen gemacht". Die Stärke des Parlaments sei eine gemeinsame Möglichkeit, das Land positiv zu verändern.

Aus Protest gegen die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten versammelten sich am Mittwochnachmittag Demonstranten spontan vor dem Landtag und später vor der Staatskanzlei in Erfurt. Mit Trillerpfeifen und auf Plakaten äußerten sie ihren Unmut über den Wahlausgang und ihre Sorge vor einem weiteren Erstarken der extremen Rechten in Thüringen. Auch auf dem Theaterplatz in Weimar haben sich Demonstranten zusammengefunden.