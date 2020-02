Den Landtag tatsächlich aufzulösen, dürfte sich danach als noch schwieriger herausstellen. Denn nach einem erfolgreichen Antrag muss auch über die Auflösung entschieden werden - und dafür ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Diese 60 Stimmen würde die FDP zum Beispiel zusammen mit Rot-Rot-Grün nicht erreichen, Abgeordnete von CDU oder AfD müssten in diesem Fall beispringen. Die Bereitschaft der Fraktionen für solch ein Vorgehen scheint am Tag nach Kemmerichs Rückzugsankündigung gering. Sollte der Landtag in offener Abstimmung doch seine eigene Auflösung beschließen, kommt es innerhalb von 70 Tagen zu einer Neuwahl.

Wann es zur Auflösung oder Vertrauensfrage im Landtag kommen könnte Die FDP könnte ihren Antrag auf Auflösung in einer regulären Sitzung des Landtages einreichen, auch die Vertrauensfrage könnte dann gestellt werden. Das nächste Plenum ist für den 4. bis 6. März angesetzt. Um nicht so lange warten zu müssen, könnte jedoch auch eine frühere Sondersitzung des Parlaments einberufen werden.

Wie zur Sitzung am Mittwoch gäbe es wieder drei Wahlgänge, in den ersten beiden bräuchte Ramelow die absolute Mehrheit, im dritten "die meisten Stimmen", wie es in der Verfassung formuliert ist. Da Thüringens CDU-Generalsekretär Raymond Walk in Aussicht gestellt hat, dass sich die Unionsfraktion dieses Mal enthalten würde, stehen die Chancen auf eine Rückkehr des Linken-Politikers an die Spitze der Regierung gut.