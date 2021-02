In den Stunden nach seiner Wahl hatte Kemmerich damals versucht, eine Regierungskoalition ohne die AfD zu bilden. Stundenlang soll er erfolglos versucht haben, den damaligen CDU-Vorsitzenden Mike Mohring telefonisch zu erreichen. SPD und Grüne lehnten seine Avancen schon in der Wahlsitzung im Landtag ab. Man glaubte Kemmerichs Versicherung nicht, kein Bündnis mit der AfD eingehen zu wollen. Partner fürs Regieren fand Kemmerich nicht - und so wurde er für einige Wochen ein Ministerpräsident ohne Kabinett. Und einer auf Abruf, denn nach der bundesweiten Empörung über den Coup der AfD und der - wohl unfreiwilligen - Mitwirkung der Liberalen daran erklärte Kemmerich drei Tage nach seiner Wahl seinen Rücktritt. Bis zur Wahl eines neuen Regierungschefs im März 2020 blieb er geschäftsführend im Amt.

Erklärungen zum "Jahrestag"

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke gibt sich heute, ein Jahr nach den Ereignissen von damals bescheiden. "Wir haben nur unsere Pflicht getan", erkärte er via Pressemitteilung am Donnerstag. Ihre Pflicht sah die AfD darin, die rot-rot-grüne Regierung unter Ministerspräsident Bodo Ramelow (Die Linke) abzuwählen. Im Februar 2020 konnte die Brust indes nicht breit genug sein ob des aus AfD-Sicht erfolgreichen Taktierens im Landtag. Die AfD sei "Königsmacher in Thüringen", twitterte etwa der Abgeordnete Stefan Möller. Höcke räumte damals offen ein, dass seine Fraktion im Landtag "eine taktische Karte gespielt" habe.

Die Ereignisse vom Frühjahr 2020 gingen als Thüringer Regierungskrise in die Geschichte ein. Und solche historischen Momente erzeugen Jahrestage, die politischen Akteuren die Gelegenheit geben, sich noch einmal zum Thema zu äußern. Siehe aktuelles Statement von Höcke.

SPD-Landtagsfraktionschef Matthias Hey arbeitet sich in einer aktuellen Erklärung vor allem an CDU und FDP ab. Diese hätten damals "fahrlässig eine Regierung in Kauf genommen, die auf die Stimmen der rechtspopulistischen AfD angewiesen ist. Verächter der Demokratie hätten dann die Politik des Landes mitbestimmt."

Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow zieht noch etwas mehr auf die historische Dimension ab: "Der 5. Februar bleibt uns Mahnung", heißt es in einer aktuellen Erklärung von ihr. Und weiter: "Ich denke an diesem Jahrestag der politischen Schande vor allem an die vielen Tausenden, die im vergangenen Februar auf der Straße Haltung gezeigt und antifaschistische Werte hochgehalten haben." Susanne Hennig-Wellsow in einer Landtagsdebatte (Archivbild) Bildrechte: dpa