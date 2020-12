Lichter in Fenster, in Kirchen oder Vorgärten: Am zweiten Sonntag im Dezember brennen besonders viele Kerzen. Der weltweite "Candle Lighting Day" verbindet verwaiste Eltern auf der ganzen Welt. In Thüringen werden für Betroffene Andachten und Gedenkfeiern organsiert. Unter annderem in Hildburghausen, Ilmenau, Gera und Leinefelde brennen am Nachmittag und Abend Kerzen. Der Malteser-Dienst in Erfurt lädt erstmals online zu einer Gedenkfeier ein. Betroffene Eltern stellen spätestens um 19 Uhr ein Licht ins Fenster oder in den Vorgarten. Damit sind sie Teil eines weltweiten Lichterbandes.