Das vermeintliche Ministeriums-Angebot an die Landesvorsitzende der Linken in Thüringen soll ein Telefonstreich gewesen sein. Ein Youtuber bekannte sich dazu. Demnach habe Klemens Kilic in der Nacht zum Donnerstag bei Susanne Hennig-Wellsow angerufen und sich als Ministerpräsident Thomas Kemmerich ausgegeben. Im Namen des FDP-Politikers bot er ihr den Posten der Innenministerin in einer Allparteienregierung an. Das erklärte Kilic in einem Video vom Sonnabend auf Youtube.

Kilic-Anruf: Hennig-Wellsow und der Blumenstraß für Kemmerich

Hennig-Wellsow habe bei dem Anruf angekündigt, mit den Parteigremien darüber sprechen zu wollen. Sein Eindruck sei gewesen, dass die Linken-Politikerin einer Allparteienregierung gegenüber aufgeschlossen gewesen sei.

Als Anlass für seinen Streich nennt Kilic das Verhalten der Linke-Chefin nach der Wahl von Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Hennig-Wellsow hatte Kemmerich im Landtag einen Blumenstrauß vor die Füße geworfen. Damit habe die Politikerin zum Ausdruck gebracht, "was sie von demokratischen Wahlen hält, wenn sie nicht so ausgehen wie von ihr gewünscht". #Flowerdrop: Susanne Hennig-Wellsow warf Thomas Kemmerich im Landtag einen Blumenstrauß vor die Füße. Youtuber Klemens Kilic kritisierte das Verhalten. Bildrechte: dpa

Hennig-Wellsow berichtet von Fake-Anruf

Hennig-Wellsow hatte offenbar keine Zweifel an der Echtheit des Telefonats. Am Samstag hatte sie einen entsprechenden Anruf mit dem Regierungschef auf MDR THÜRINGEN-Anfrage bestätigt. Kemmerich, der mittlerweile als Ministerpräsident zurückgetreten ist, und die FDP hatten ein solches Gespräch dagegen dementiert. Am Sonntag schrieb die Linken-Vorsitzende auf Facebook: "Ich habe den Anruf zur Kenntnis genommen und meine Gremien von dem Anruf informiert, den ich fälschlicherweise tatsächlich Thomas Kemmerich zugeordnet habe. Wer das ohne mein Einverständnis mitgeschnittene Telefonat, das nun auf YouTube steht, anhört, wird bestätigen können, dass ich dieses 'Angebot' weder angenommen habe, noch mit dem Anrufer darüber 'verhandelt' habe."

Hennig-Wellsow: Nichts für unmöglich gehalten

Ein paar Tage später habe sie einem Journalisten von dem Anruf erzählt, so Hennig-Wellsow weiter, "ohne vorher Thomas Kemmerich zu fragen, ob er so was Seltsames wirklich tun würde". Dies sei nicht in Ordnung gewesen, sie entschuldige sich dafür. "Ich habe in diesen absurden Zeiten nichts für unmöglich gehalten."

Kilic hatte bereits Ende 2019 mit einem Telefonscherz für Aufsehen gesorgt. Vor dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten gab er sich als designierter SPD-Chef Norbert Walter-Borjans aus. Er rief beim ehemaligen SPD-Vizevorsitzenden Ralf Stegner an und stellte ihm den Posten von Finanzminister Olaf Scholz in Aussicht.

Rechtsradikalen-Vorwurf gegen Klemens Kilic

Vor der Landtagswahl Anfang September in Sachsen hatte Kilic bereits die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock genarrt, indem er ein kurzes Video mit ihr drehte, das er mit der AfD-Empfehlung beendete: "Blau wählen für Sachsen".