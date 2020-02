In den vergangenen Jahren war die Zahl der Verschreibungen insgesamt leicht rückläufig, im ersten Halbjahr 2019 gab es allerdings wieder einen leichten Anstieg. Laut dem Spitzenverband der Krankenkassen GKV stellten Thüringer Ärzte im ersten Halbjahr 2019 rund 13.800 Rezepte für Sprachtherapien bei Kindern bis zum 15. Lebensjahr aus. Demnach war etwa jedes zehnte Kind bis 15 Jahre in logopädischer Behandlung, sagte GKV-Sprecherin Christiane Haun-Anderle.

"Wir gehen davon aus, dass die Zahl der angeborenen Sprachstörungen in etwa konstant ist - die Herausforderung besteht darin, sie rechtzeitig zu entdecken und zu behandeln", sagte Feit. Dabei seien Eltern ebenso gefordert wie Jugendärzte oder Erzieher im Kindergarten - mehr Aufmerksamkeit für die Sprachentwicklung bei Vorsorgeuntersuchungen sei ebenso wichtig wie ein offenes Ohr bei der Kommunikation mit Kindern. Mit dem Nachwuchs viel zu sprechen sei unverzichtbar für die Sprachentwicklung - und um Probleme frühzeitig zu entdecken.

Die Agentur für Arbeit führe Logopäden bereits als "Mangelberufe", für die es kaum Arbeitskräfte gebe. Dem Bundesverband für Logopädie zufolge war 2018 eine Arbeitsstelle in der Logopädie im Schnitt 146 Tage vakant. Der aktuelle Arbeitsmarktmonitor für Thüringen zeigt 8 gemeldete Arbeitslose und 32 offene Stellen in diesem Bereich.

Vorher habe ein Logopäde in Thüringen oder Sachsen weniger verdient als in Bayern oder im Saarland. Feit: "Das war ein erster Schritt. Wir hoffen jetzt, dass die Bezahlung insgesamt auf ein ausreichendes Niveau angehoben wird." Zudem fordert der Verband, dass Logopädie an Hochschulen gelehrt wird, um den Beruf attraktiver zu machen.