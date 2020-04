Viele Kinder in Thüringen vermissen zur Zeit die gewohnten Bildungs- und Spielangebote in Schulen und Kindergärten. Das ist ein Ergebnis einer Online-Umfrage der Fachhochschule Erfurt und des Landesverbands des Kinderschutzbundes unter Familien in Zeiten der Corona-Pandemie. Vier von fünf Kindern hätten ihren Eltern erzählt, etwas zu vermissen, sagte die Autorin der Studie, Barbara Lochner MDR THÜRINGEN. Fast jedem Kind fehlt der Kontakt zu Freunden und anderen Kindern.