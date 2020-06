Geschlossene Kitas, Homeschooling und nebenbei die Arbeiten aus dem Homeoffice - die Belastung für viele Eltern ist in der Coronakrise besonders hoch.

Geschlossene Kitas, Homeschooling und nebenbei die Arbeiten aus dem Homeoffice - die Belastung für viele Eltern ist in der Coronakrise besonders hoch. Bildrechte: dpa

Die familienpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Beate Meißner, bezeichnete das Vorhaben als ein falsches Signal. Sie forderte, den Thüringer Kinderbonus schnellstmöglich an die Familien auszuzahlen. Das Geld werde jetzt gebraucht und nicht in einigen Wochen. Die Landesregierung spare 30 Millionen Euro an der falschen Stelle, kritisierte Meißner.