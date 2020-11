Wegen Erzieherinnen-Mangel in den Kindergärten lockert Thüringen das Kindergartengesetz. In den Kindergärten können nun auch geringer qualifizierte Sozialassistenten und Kinderpfleger eingestellt werden. Das teilte das Bildungsministerium MDR THÜRINGEN mit.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Thüringen begrüßt grundsätzlich die Entscheidung. Er hatte sich aber dafür ausgesprochen, dass Kinderpfleger und Sozialassistenten zusätzlich zum Fachpersonal vom Land finanziert werden. Aufgrund von Corona und der Erkältungszeit fehlten in den Kindergärten zunehmend die Erzieher, sagte der Referent für Kindertagesstätten, Reimund Schröter. Dabei steige der Druck, die Öffnungszeiten beibehalten zu können.

Kritik kommt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die GEW befürchtet, dass der Erzieherberuf abgewertet und der Personalmangel in den Kindergärten nicht behoben wird. "Wer Thüringer Kindergärten als Orte der frühkindlichen Bildung ernst meint, darf eine Entwertung des pädagogischen Anspruchs nicht zulassen", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Corona sollte von den Kommunen nicht als Hintertürchen zum Sparen genutzt werden, so eine Kindergartenleiterin. Sie fordert, dass Träger Erzieher besser bezahlen, statt schleichend die Qualität der Bildung und Betreuung im Kindergarten abzusenken.

Die Landeselternvertretung für Kindertagesstätten begrüßt, dass die Betreiber von Kindergärten Sozialassistenten und Kinderpfleger gerade in Coronazeiten einstellen können. Die Eltern hoffen, dass sich viele Sozialassistenten dann berusfbegleitend zum Erzieher qualifizieren. Dieses Angebot besteht nach Angaben des Bildungsministeriums.

In Thüringen werden rund 1.200 Kinderpfleger im Jahr ausgebildet. Sie hatten bisher keine berufliche Perspektive in Thüringen und waren häufig in Nachbarländer abgewandert. Die Lockerung des Kindergartengesetzes ist befristet bis Ende Juli 2023.