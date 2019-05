Service Wo gibt es Was am "alten" Kindertag

Der Thüringer Zoopark bietet von 10 bis 16 Uhr nicht nur viel tierisches, sondern auch Eierlauf und Gummistiefelweitwurf, Hüpfburg und Schminke. Wer wissen will, was Erdmännchen naschen, sollte am Morgen da sein, um die Mittagszeit werden die Löwen gefüttert, und Gunda, die Giraffenfrau, freut sich sogar darauf, wenn eines der Kinder Laub über den Zaun reicht. Der Eintritt für Kinder ist traditionell frei am Kindertag.